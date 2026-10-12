EcoFlow Europe bietet die neue OCEAN 2 Batterie als 8-kWh-Modul ab dem 15. November 2026 über Fachpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das Modul richtet sich an Haushalte, kleine Gewerbebetriebe und landwirtschaftliche Betriebe. Die neue OCEAN 2 Batterie verfügt nach Angaben von EcoFlow über 8,03 kWh Nennkapazität und 7,76 kWh nutzbare Kapazität. Bis zu zwölf Module lassen sich zu einem System kombinieren. Der Hersteller beziffert dessen maximale Nennkapazität auf rund 96 kWh. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver