Termine der Woche | Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke News
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|13:07
|Schaufenster-Gratis-Aktion: DAZN öffnet die Champions-League-Konferenz - Attacke gegen Amazon
|13:06
|Holiday shoppers arrive early as the Amazon Prime Big Deal Days event sees strong numbers
|12:51
|Samsung Week: Mini-LED-TV fällt unter den Amazon-Preis
|12:34
|Wells Fargo senkt Kursziel für Amazon-Aktie wegen Kostendrucks
|12:29
|Spider-Noir: Bruch zwischen Nicolas Cage und Amazon wegen KI-Einsatz
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:33
|Star-Investor Michael Burry kauft BYD - jetzt werden seine Gründe klar
|12:23
|Kompromiss statt Handelskrieg: Rettung für VW & Co.? Brüssel begrenzt Hybrid-Importe aus China
|© Foto: Julian Stratenschulte - dpaBrüssel und Peking einigen sich auf eine Begrenzung chinesischer Hybridauto-Exporte. Geplant sind Zollkontingente, die Importe fast halbieren. Für BYD, SAIC und Chery...
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|11:54
|Termine der Woche | Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke News
|Termine der Woche | Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke New
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|11:23
|Vom Radar ins Depot: Michael Burry kauft BYD - und jetzt wird klar, warum
|© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireMichael Burry hat BYD vom Beobachtungskandidaten zum Investment gemacht. Entscheidend sind für ihn Kosten, Technologie und ein Vorteil, der langfristig den Unterschied...
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|09:02
|BYD greift VW und Toyota an - Anleger übersehen das Risiko
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:12
|L&T Technology Services Launches EI Lab for Manufacturing and Operations, Featuring NVIDIA Accelerated AI-Native Factory
| Highlights: Showcases LTTS' Engineering Intelligence solutions across autonomous manufacturing, industrial robotics, supply chain, energy emissions and asset reliability Features NVIDIA...
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|12:43
|Nvidia weighs Reflection AI acquisition
|12:27
|Nvidia and Micron Technology Just Received Some Very Bad News From an Unlikely Place
|11:54
|Termine der Woche | Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke News
|Termine der Woche | Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke New
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|11:47
|FORTUNE Future 120: 11 CN Firms Selected; NVIDIA, OpenAI, Apple Make List
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
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|AMAZON.COM INC
|234,35
|-0,02 %
|BYD CO LTD
|8,493
|-1,82 %
|NVIDIA CORPORATION
|205,05
|+0,12 %