Mehr als 35 europäische Unternehmen haben sich in einem gemeinsamen Positionspapier an das Europäische Parlament, den Rat und die EU-Mitgliedsstaaten gewandt. Se fordern, den Industrial Accelerator Act (IAA) zu nutzen, um die gesamte Photovoltaik-Wertschöpfungskette in Europa wieder aufzubauen, wie die Vereinigung European Solar Manufacturing Council (ESMC) am Montag mitteilte. Dabei stellen die Unternehmen drei zentrale Forderungen auf. Sie verlangen eine strenge Definition von "Made in Europe", die in einem starken IAA, der auch zügig umgesetzt werden sollte, verankert wird. Es gehe dabei um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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