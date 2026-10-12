Nachdem die Tesla-Aktie Ende Juli auf ein neues 12-Monatstief bei 300 US$ abgerutscht war, hat sie sich in den darauffolgenden Wochen deutlich auf 380 US$ erholt. Kann diese Kurserholung noch weitergehen oder setzt Elon Musk mit der nächsten Milliardenwette wieder alles aufs Spiel? Einstieg in die Chipfertigung Elon Musk ist bekannt dafür, nicht gerne auf andere Unternehmen zu setzen, sondern lieber alles selbst zu machen. Und das soll nun auch bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de