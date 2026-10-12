Nordex hat im dritten Quartal deutlich mehr Aufträge eingesammelt als am Markt erwartet. Die bestellte Gesamtleistung lag nach Berechnungen von Jefferies um fast 30% über dem Vorjahresquartal und um 13% über der Konsensschätzung. Das Analysehaus bestätigte am Montag sein Kursziel von 60 € bei einem "Buy"-Votum. Reicht der Auftragsschub aus, um die Aktie weiter anzutreiben? Jefferies lobt Auftragseingang Analyst Constantin Hesse sprach in einer ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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