Die Barmenia Krankenversicherung hat ihr Angebot in der Zahnzusatzversicherung neu ausgerichtet. Die vierstufige Tariflinie ist ab November erhältlich und bündelt Leistungen für Zahnersatz, Zahnbehandlung, Zahnprophylaxe und Kieferorthopädie. Zum 01.11.2026 führt die Barmenia Krankenversicherung AG eine neue Tariflinie in der Zahnzusatzversicherung ein. "Mehr Zahn Kompakt" ist in vier Tarifstufen erhältlich bündelt Leistungen für Zahnersatz, Zahnbehandlungen, Zahnprophylaxe und Kieferorthopädie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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