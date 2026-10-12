Stockholm - Der Wirtschaftsnobelpreis 2026 geht an die beiden US-Ökonomen Robert E. Hall und Michael Woodford. Die Forscher werden für ihre Arbeiten zur Stabilisierung der Wirtschaft ausgezeichnet. Ihre Modelle helfen Regierungen und Notenbanken dabei, Wirtschaftskrisen abzufedern und die Inflation unter Kontrolle zu halten. Die beiden Wissenschaftler hätten neue Modelle entwickelt, mit denen sich die Wirkung staatlicher Ausgaben und geldpolitischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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