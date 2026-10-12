Die Schwelle zum sogenannten Unicorn hatte 1Komma5° schon vor einiger Zeit überschritten. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde ist die Bewertung des Hamburger Unternehmens nun auf 1,35 Milliarden US-Dollar angewachsen, wie die Nachrichtenagentur "Reuters" am Montag meldet. Mit dem frischen Kapital wolle 1Komma5° vor allem sein KI-Geschäft ausweiten. So habe das Unternehmen angekündigt, allein im nächsten Jahr mehr als 100 Millionen Euro in seine KI-basiertes Energiemanagementsystem "Heartbeat AI" investieren zu wollen, heißt es weiter. Es sei die Automatisierung von Prozessen durch KI vorgesehen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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