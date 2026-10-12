Stockholm - Ihre Forschung hilft, Wirtschaftsschocks bewältigen: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner Robert E. Hall und Michael Woodford. Sie werden für «die mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung» ausgezeichnet. Die Forscher haben Modelle entwickelt, die es Staaten und Zentralbanken erleichtern, Konjunkturschwankungen effektiv abzumildern. Das gab die Königlich-Schwedische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab