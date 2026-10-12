Die Aktie von Twin Disc ist seit Jahresbeginn rund 60 Prozent gestiegen und profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben sowie einer starken Nachfrage nach Antriebssystemen. Trotz der Kursrallye erscheint die Bewertung angesichts des erwarteten Gewinnwachstums weiterhin attraktiv. Twin Disc ist ein US-amerikanischer Hersteller von Antriebs- und Kraftübertragungssystemen für Schiffe, Baumaschinen und industrielle Anwendungen. Besonders das Verteidigungsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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