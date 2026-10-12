Der September brachte sowohl bei Photovoltaik als auch' für Speicher vergleichsweise geringe Zubauwerte. Ein Blick auf die ersten drei' Quartale im Jahresvergleich macht bereits erahnte Entwicklungen sichtbar:' Während Großanlagen den PV-Markt stabilisieren, gewinnt der Speichermarkt'weiter an Dynamik, vor allem für Großspeicher. Aber auch bei Heim- und'Gewerbespeichern mehren sich die Anzeichen für eine nachhaltige Belebung.' Eine Marktanalyse des PV-Großhändlers EWS GmbH & Co. KG. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver