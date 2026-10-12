Metas Assistent Muse bindet Nutzerinnen und Nutzer fast so gut wie ChatGPT. Doch Instagram spielt in einer anderen Liga. Die Milliarden für künstliche Intelligenz müssen sich erst auszahlen. Kauf? Meta holt im Rennen der digitalen Assistenten auf. Mehr als 30 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer des neuen Assistenten Muse öffnen die App nach sieben Tagen erneut. Damit kommt Meta nah an ChatGPT heran, schrieb der Wagniskapitalgeber Deedy Das auf der Plattform X unter Berufung auf Daten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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