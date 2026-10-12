Die Termine der Woche: Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke News

Die US-Banken läuten den Beginn der Quartalssaison offiziell in dieser Woche ein. Damit liegen ereignisreiche Wochen vor den Anlegern. Wer überzeugt, wer fällt durch. Die wichtigsten Termine für Anleger in dieser Woche.Jetzt wird es ernst: Quartalsberichtssaison bringt die Wahrheit ans Licht! Die neue Berichtssaison beginnt - und sie könnte gleich für ordentlich Bewegung an den Aktienmärkten sorgen. Mehrere Schwergewichte legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Besonders spannend: Können die US-Banken die hohen Erwartungen erfüllen und ihre Aktienkurse weiter antreiben? Auch die Luxusbranche steht schon vor der ersten Nagelprobe. Bereits am Montag liefert Branchenprimus LVMH …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran