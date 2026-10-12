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Markus Weingran
12.10.2026 15:27 Uhr
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Die Termine der Woche: Amazon: Angriff auf Nvidia? | BYD: Exportbeschränkungen | ITM: Starke News

Die US-Banken läuten den Beginn der Quartalssaison offiziell in dieser Woche ein. Damit liegen ereignisreiche Wochen vor den Anlegern. Wer überzeugt, wer fällt durch. Die wichtigsten Termine für Anleger in dieser Woche.Jetzt wird es ernst: Quartalsberichtssaison bringt die Wahrheit ans Licht! Die neue Berichtssaison beginnt - und sie könnte gleich für ordentlich Bewegung an den Aktienmärkten sorgen. Mehrere Schwergewichte legen in dieser Woche ihre Quartalszahlen vor. Besonders spannend: Können die US-Banken die hohen Erwartungen erfüllen und ihre Aktienkurse weiter antreiben? Auch die Luxusbranche steht schon vor der ersten Nagelprobe. Bereits am Montag liefert Branchenprimus LVMH …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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