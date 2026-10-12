In einer Studie hat das Beratungsunternehmen Prognos für den Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft (BDEW) die Auswirkungen von sieben regulatorischen Maßnahmen aus dem EEG-Entwurf, dem Netzanschlusspaket und der Reform der allgemeinen Netzentgelte (AgNes) auf die Stromgestehungskosten für Photovoltaik- und Windkraftanlagen untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den Ausschreibungen besonders stark betroffen sind. Ihre Kosten erhöhen sich um bis zu 30 Prozent. Die Studie sollte die kumulative Wirkung der einzelnen Maßnahmen darstellen und unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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