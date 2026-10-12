Kitzbühel - Mit der ersten «101 Grand Soirée» feierte das Hotelranking «101 best hotels» am Sonntag, 11. Oktober 2026, seine Premiere in Kitzbühel - mit dem 101 Ranking für Österreich und Südtirol. Rund 200 Gäste aus Hotellerie, Tourismus, Wirtschaft und Medien kamen dafür im Kitzhof Mountain Design Resort zusammen. Den Titel «101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol» holte sich das Hotel Sacher Wien, zudem wurden Matthias Winkler als «101 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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