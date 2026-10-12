Aachen - Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity stellt erstmals unter der neuen Firmierung auf der it-sa aus. Mit dem im Juli 2026 erfolgten Zusammenschluss von LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity wird Netzwerk- und Cybersecurity-Kompetenz in einem Unternehmen gebündelt: Auf der it-sa erwartet Messebesucher in Halle 9, Stand 524, ein integriertes Portfolio, das die gesamte Bandbreite an Sicherheits- und Netzwerktechnologien abdeckt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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