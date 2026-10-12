Führende internationale Bank und Vermögensverwalterin entscheidet sich für Navan zur Umsetzung eines AI-first-Reiseprogramms

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute bekannt, dass sie von Investec, einer führenden internationalen Bank und Vermögensverwalterin, ausgewählt wurde, um deren globales Reiseprogramm zu modernisieren.

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Leading international bank and wealth manager chooses Navan to deliver an AI-first travel program

"Da Investec seine digitale Transformation fortsetzt, freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit einer KI-gestützten Reiseplattform, um die Akzeptanz zu steigern und die betriebliche Effizienz zu verbessern", sagte Lyndon Subroyen, Chief Technology and Operating Officer der Investec Group.

Als ein sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Südafrika notiertes Unternehmen suchte Investec nach einem Partner, um seine Reiseprozesse zu konsolidieren, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und das Buchungserlebnis für seine Mitarbeiter zu verbessern. Investec benötigte eine Lösung, um die Akzeptanz der Plattform zu steigern und den Mitarbeitern kosteneffizientere Reisen zu ermöglichen.

Erwartete Hauptvorteile:

Höhere Akzeptanz durch den Zugang zum Angebot von Navan, das mehr als 600 Fluggesellschaften, über 2 Millionen Unterkünfte sowie große Bahn- und Mietwagenanbieter umfasst.

durch den Zugang zum Angebot von Navan, das mehr als 600 Fluggesellschaften, über 2 Millionen Unterkünfte sowie große Bahn- und Mietwagenanbieter umfasst. Operative Effizienzsteigerungen durch automatisierte Abgleichprozesse, die den Finanzteams Zeit sparen und ihnen genaue Echtzeit-Einblicke ermöglichen.

durch automatisierte Abgleichprozesse, die den Finanzteams Zeit sparen und ihnen genaue Echtzeit-Einblicke ermöglichen. Kosteneinsparungen durch eine höhere Akzeptanz, den Zugang zu einem erweiterten Angebot und eine verbesserte Einhaltung der Reiserichtlinien.

"Navan ist stolz darauf, Investec bei der Modernisierung seines globalen Reiseprogramms zu unterstützen", sagte Zahir Abdelouhab, SVP, Enterprise Sales, EMEA, bei Navan. "Dies wird ein Vorzeigekundenprojekt im Bankensektor sein, und wenn ein so angesehenes und einflussreiches Unternehmen wie Investec dem Reiseerlebnis einen solchen Stellenwert einräumt, sendet dies ein starkes Signal an den Rest der Branche."

Navan baut seine Dynamik im Finanzdienstleistungssektor weiter aus und betreut weltweit fast 1.500 Finanzinstitute ein Anstieg von 36 gegenüber dem Vorjahr im Geschäftsjahr 2026. Auch Finanzdienstleister erhöhen ihre Investitionen in Geschäftsreisen: In den zwölf Monaten bis zum 31. August 2026 stiegen die Flugbuchungen um 12 %, die Hotelbuchungen um 9 und das Transaktionsvolumen bei Spesenabrechnungen um 7 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Navan betreut multinationale Finanzdienstleister und Fintech-Unternehmen wie Visa, Paysafe und Block.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale, KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, die Reisenden das Reisen erleichtert. Von der Suche nach Flügen und Hotels bis hin zur Automatisierung der Spesenabrechnung und das mit Support rund um die Uhr bietet Navan ein intuitives Erlebnis, das Reisende schätzen und auf das sich Finanzteams verlassen. Erfahren Sie, wie Navan-Kunden profitieren, und erfahren Sie mehr unter navan.com.

Über Investec

Die Investec Bank plc ("IBP") ist die Bankentochter der Investec plc. Die Investec plc ist ein im FTSE 100 notiertes Unternehmen, das im Rahmen einer dualen Börsenstruktur die Mehrheit der nicht in Südafrika ansässigen Geschäftsbereiche der Investec-Gruppe hält. Die IBP arbeitet mit Privat-, institutionellen und Firmenkunden zusammen und bietet Bank- und Anlagedienstleistungen in Großbritannien, Europa und bestimmten anderen Ländern an. Darüber hinaus bietet IBP durch den strategischen Zusammenschluss mit der Rathbones Group Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. IBP ist seit 1992 in Großbritannien tätig.

Als Teil der Investec-Gruppe ist IBP ein zweckorientiertes Unternehmen, das sich seinem Kernziel verschrieben hat, dauerhaften Wert zu schaffen. Das bedeutet, dass wir stets danach streben, langfristigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen und einen sinnvollen Beitrag für Menschen, Gemeinschaften und den Planeten zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.investec.com.

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