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CLIQ Digital AG: Annahmefrist für öffentliches Teilrückerwerbsangebot hat begonnen

Düsseldorf, 12. Oktober 2026 - Die CLIQ Digital AG ("CLIQ" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A35JS40) verweist auf ihre Bekanntmachung vom 7. Oktober 2026 zum öffentlichen Teilrückerwerbsangebot für bis zu 447.061 CLIQ-Aktien, entsprechend bis zu ca. 10% des Grundkapitals der Gesellschaft, gegen Zahlung einer Gegenleistung von EUR 6,07 je Aktie ("Rückerwerbsangebot").

Das Rückerwerbsangebot erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. August 2025. Der Vorstand der Gesellschaft hat das Rückerwerbsangebot am 7. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Entsprechend der Ermächtigung entspricht der Angebotspreis dem durchschnittlichen Schlusskurs der CLIQ-Aktien im XETRA-Handel an den letzten drei Handelstagen vor der Ankündigung des Rückerwerbsangebots am 7. Oktober 2026 (d.h. dem arithmetischen Mittel der Schlusskurse vom 2. Oktober 2026 (EUR 6,24), 5. Oktober 2026 (EUR 6,14) und 6. Oktober 2026 (EUR 5,84)). Damit hat das Rückerwerbsangebot ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 2.713.660,27.

Mit dem Rückerwerbsangebot beabsichtigt CLIQ, im Einklang mit ihrer kommunizierten Kapitalallokationspolitik überschüssige Liquidität an ihre Aktionäre zurückzuführen. Die in der CLIQ-Gruppe verfügbaren liquiden Mittel übersteigen den Bedarf für die Umsetzung des aktuellen Businessplans.

Die Frist zur Annahme des Rückerwerbsangebots hat am 12. Oktober 2026, 0:00 Uhr (MESZ), begonnen und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung, am 26. Oktober 2026 um 24:00 Uhr (MEZ).

Aktionäre, die das Rückerwerbsangebot annehmen möchten, sollten sich rechtzeitig an ihre jeweilige Depotbank wenden. Einzelheiten zur Annahme ergeben sich aus der Angebotsunterlage. Depotbanken können frühere interne Fristen für die Entgegennahme von Weisungen vorsehen.

Sofern mehr als 447.061 CLIQ-Aktien eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen zunächst für jeweils bis zu 100 von einem Aktionär eingereichte CLIQ-Aktien bevorrechtigt (gegebenenfalls verhältnismäßig) und im Übrigen verhältnismäßig, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten CLIQ-Aktien, berücksichtigt. Nicht berücksichtigte eingereichte CLIQ-Aktien werden - vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist - spätestens bis zum 3. November 2026 in die ursprüngliche ISIN DE000A35JS40 zurückgebucht. Die Zahlung des Kaufpreises für die erworbenen CLIQ-Aktien erfolgt, vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist, voraussichtlich am oder um den 5. November 2026.

CLIQ beabsichtigt, die im Rahmen des Rückerwerbsangebots erworbenen CLIQ-Aktien einzuziehen und das Grundkapital entsprechend herabzusetzen. Die Gesellschaft wird das Ergebnis des Rückerwerbsangebots unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist veröffentlichen.

Die Angebotsunterlage vom 9. Oktober 2026 sowie weitere Informationen für Aktionäre sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar:

https://cliqdigital.com/investors/

im Bereich "News & Aktionärsinformationen" unter der Rubrik "Aktienrückkaufangebot 2026 II" sowie im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de).

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