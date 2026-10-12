Der 15. Oktober gehörte lange zu den wichtigsten Terminen der deutschen Energiewirtschaft. Jedes Jahr veröffentlichten die Übertragungsnetzbetreiber an diesem Tag die EEG-Umlage für das Folgejahr. Seit dem 1. Juli 2022 spielt sie jedoch keine Rolle mehr auf der Stromrechnung. Die Bundesregierung senkte die Umlage auf null und finanziert die Förderung erneuerbarer Energien seitdem aus dem Bundeshaushalt. Dennoch sind die Kosten für die Erneuerbaren weiterhin ein großes Thema in der öffentlichen Debatte. Denn nun fließen Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln an die Übertragungsnetzbetreiber, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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