Redmond - Microsoft hat Maia 300 vorgestellt, die nächste Generation seiner KI-Inferenzplattform, und plant, Azure Maia ab 2027 auf Multi-Gigawatt-Deployments auszuweiten. Mit dem Rollout wird Maia 300 zum zentralen KI-Inferenzsystem für Microsoft-Produkte und -Services. Ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen: Für neue KI-Workloads entwickelt: Das Azure Maia System wurde für reale Workloads entwickelt, wie sie Microsoft täglich betreibt, sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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