St. Gallen - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind im dritten Quartal 2026 erneut deutlich gestiegen. Sowohl Einfamilienhäuser als auch Eigentumswohnungen haben sich gegenüber dem Vorquartal kräftig verteuert. Die Preise für Einfamilienhäuser legten um 2,0 Prozent zu, jene für Eigentumswohnungen um 1,7 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichten Raiffeisen-Transaktionspreisindex hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verteuerten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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