New York - Nach den jüngsten Gewinnen hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Montag wieder etwas eingetrübt. Zu Beginn einer ereignisreichen neuen Woche litten Technologiewerte unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 30.634 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.803 Punkte nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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