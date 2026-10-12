Berlin - Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) fordert nach dem Rücktritt von Bärbel Bas (SPD) als Bundesarbeitsministerin und Co-Vorsitzende der SPD einen respektvolleren Umgang in der politischen Debatte. "Statt einfach mal innezuhalten, wird gleich taktiert, nachgetreten oder sogar mit Spott reagiert", sagte Nouripour am Montag in der ntv-Sendung "Blome & Pfeffer". Der Rücktritt führe vor Augen, dass die Gesellschaft "das anständige Streiten miteinander" verlernt habe. "Wir reden entweder nur noch mit Gleichgesinnten oder wir schreien uns an", so der Grünen-Politiker weiter.



Nouripour, der nach eigenen Angaben eng mit Bas zusammengearbeitet hat, sagte, beide hätten zwar viele Meinungsverschiedenheiten gehabt. Angesichts der persönlichen Schicksalsschläge der Ministerin müsse man aber zunächst innehalten. "Es ist heute der Tag ihres Rücktritts", sagte Nouripour. Über ihre politische Bilanz könne man später sprechen. "Man kann morgen immer noch darüber reden, man kann analysieren", so der Bundestagsvizepräsident. Es sei "nicht anständig", trotz der bekannten familiären Tragödie zu unterstellen, Bas habe sich zurückgezogen, weil sie Reformen nicht angehen wolle.





© 2026 dts Nachrichtenagentur