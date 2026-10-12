Kloten - Das Verkehrstreiben am Flughafen Zürich hat im September wieder zugelegt. Sowohl beim Passagieraufkommen als auch bei den Flügen und im Verkauf in Läden und Restaurants gingen die Zahlen nach oben. Im September reisten 3,13 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, wie es am Montag in einer Mitteilung hiess. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 1,1 Prozent, jene der Umsteigepassagiere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab