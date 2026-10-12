Die Schaeffler-Aktie legte am Montag um gut 5% zu, nachdem der Zulieferer aus Herzogenaurach seinen Fortschritt beim Stellenabbau gemeldet hatte. Von brutto 4.700 geplanten Stellenstreichungen sind bis Ende September bereits 3.715 umgesetzt, das Ziel soll nun ein Jahr früher erreicht werden. Damit stellt sich die Frage: Trägt das Sparprogramm die Aktie auch über den Tag hinaus? Der Umbau läuft schneller Schaeffler kommt bei seinen Sparplänen schneller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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