Berlin - Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat den Umgang mit der scheidenden Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) kritisiert. "Mich besorgt gerade die Frage, wie wir in diesem politischen Klima eigentlich miteinander umgehen. Dass sie trotz eines persönlichen Trauerfalls derart hart angegangen wurde, ist unmenschlich und unerträglich. Wir müssen alle etwas dafür tun, aus diesem vergifteten Klima wieder herauszukommen", sagte Alabali Radovan dem Nachrichtenmagazin Politico.



Bas hatte am Montagmorgen ihren Rücktritt von ihrem Ministerposten und dem Parteivorsitz erklärt. Grund war der Todesfall ihrer Stieftochter.



Alabali Radovan lobte die Arbeit der Ministerin. "Ich habe auch höchsten Respekt vor ihrer Entscheidung. Sie hat trotz viel Gegenwinds immer Haltung gezeigt und für soziale Gerechtigkeit gekämpft. Und das wird bleiben", so die Entwicklungsministerin. Die Nachricht habe sie schwer getroffen.



Auf die Frage, ob der Rücktritt von Bas den Reformkurs verlangsamen würde, sagte Alabali Radovan, das Arbeitsministerium befasse sich seit Monaten mit den Reformen und werde das auch weiter tun.





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