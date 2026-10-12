Berlin/Kiew - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Montag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Abend mit.
Selenskyj habe den Bundeskanzler "über die massiven russischen Luftangriffe auf zivile Ziele und die ukrainische Energieinfrastruktur am vergangenen Wochenende" informiert. Der Bundeskanzler habe die Solidarität Deutschlands mit den Ukrainern bekräftigt. "Der Präsident dankte dem Bundeskanzler für die deutsche militärische Unterstützung und Winterhilfe im Energiesektor. Der Bundeskanzler und der Präsident waren sich einig, dass es nun an Russland liege, einem Waffenstillstand für die gesamte Energieinfrastruktur zuzustimmen", so Kornelius.
Seinen Worten nach haben sich der Bundeskanzler und der Präsident auch über "Bemühungen um einen dauerhaften Frieden" ausgetauscht. Man habe verabredet, eine "enge Abstimmung mit europäischen und transatlantischen Partnern fortzusetzen".
Selenskyj habe den Bundeskanzler "über die massiven russischen Luftangriffe auf zivile Ziele und die ukrainische Energieinfrastruktur am vergangenen Wochenende" informiert. Der Bundeskanzler habe die Solidarität Deutschlands mit den Ukrainern bekräftigt. "Der Präsident dankte dem Bundeskanzler für die deutsche militärische Unterstützung und Winterhilfe im Energiesektor. Der Bundeskanzler und der Präsident waren sich einig, dass es nun an Russland liege, einem Waffenstillstand für die gesamte Energieinfrastruktur zuzustimmen", so Kornelius.
Seinen Worten nach haben sich der Bundeskanzler und der Präsident auch über "Bemühungen um einen dauerhaften Frieden" ausgetauscht. Man habe verabredet, eine "enge Abstimmung mit europäischen und transatlantischen Partnern fortzusetzen".
© 2026 dts Nachrichtenagentur