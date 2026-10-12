Highlights:

Präsentiert die "Engineering Intelligence"-Lösungen von LTTS in den Bereichen autonome Fertigung, Industrierobotik, Lieferkette, Energie und Emissionen sowie Anlagenzuverlässigkeit

Bietet NVIDIA-beschleunigte digitale Zwillinge, industrielle KI und physikalische KI für Simulation, Validierung und zunehmend autonome Einsätze vor Ort

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS),ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Dienstleistungen, hat heute in Bengaluru sein "AI-Native EI Lab for Digital Manufacturing" eröffnet eine Erlebnisumgebung, in der Kunden und Partner erleben können, wie AI-native Fertigung, digitale Zwillinge und autonome Systeme über Lebenszyklen hinweg zusammenwirken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261011181979/de/

Inauguration of the EI Lab for Manufacturing and Operations at LTTS' Bengaluru Campus

Das EI Lab erweitert das Engineering Intelligence-Konzept von LTTS auf die Fertigungsebene. Anhand von Live- und szenariobasierten Demonstrationen können Kunden den Weg vom digitalen Engineering und der virtuellen Validierung hin zur vernetzten Produktion, zum intelligenten Betrieb und zu autonomen Systemen nachverfolgen und die Integrationswege erkennen, die die Skalierbarkeit der einzelnen Bereiche ermöglichen.

Das EI Lab stützt sich auf mehrere Kompetenzsäulen:

Intelligente Fertigung: Ein KI-gestütztes Fertigungs-Kommandozentrum mit Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte, einer Fertigungsdatenplattform mit Wissensgraph sowie einem Kontrollturm für die Lieferkette, der durch KI-gestützte Produktionsplanung und werksübergreifendes Benchmarking unterstützt wird.

Ein KI-gestütztes Fertigungs-Kommandozentrum mit Entscheidungsunterstützung für Führungskräfte, einer Fertigungsdatenplattform mit Wissensgraph sowie einem Kontrollturm für die Lieferkette, der durch KI-gestützte Produktionsplanung und werksübergreifendes Benchmarking unterstützt wird. KI-native Fabrik: Hier arbeiten intelligente Maschinen, Roboter, Coboter, Drohnen, autonome Systeme und digitale Zwillinge zusammen, um Fertigungsaufgaben mit minimalen menschlichen Eingriffen auszuführen. Diese Ebene verfügt über eine NVIDIA-beschleunigte Umgebung, die NVIDIA Omniverse, NVIDIA Isaac Sim, NVIDIA PhysX, NVIDIA Cosmos, NVIDIA NeMo sowie OpenUSD-basierte Digital-Twin-Workflows, beschleunigte Visualisierung und Technologien für industrielle und physikalische KI vereint.

Hier arbeiten intelligente Maschinen, Roboter, Coboter, Drohnen, autonome Systeme und digitale Zwillinge zusammen, um Fertigungsaufgaben mit minimalen menschlichen Eingriffen auszuführen. Diese Ebene verfügt über eine NVIDIA-beschleunigte Umgebung, die NVIDIA Omniverse, NVIDIA Isaac Sim, NVIDIA PhysX, NVIDIA Cosmos, NVIDIA NeMo sowie OpenUSD-basierte Digital-Twin-Workflows, beschleunigte Visualisierung und Technologien für industrielle und physikalische KI vereint. KI und Autonomie im Betriebsablauf: Ein Verifizierungsgate, das die von Agentenschwärmen generierten Aktionen überprüft, bevor diese eine Maschine erreichen, und so eine überprüfbare, kontrollierte Ausführung sowie eine sicherere autonome Entscheidungsfindung in vernetzten Fertigungsumgebungen ermöglicht. Dieser Bereich umfasst die Anlagenplanung und -simulation, die Produktion, die Prozess- und Qualitätskontrolle, die Instandhaltung sowie die Nachhaltigkeit.

Ein Verifizierungsgate, das die von Agentenschwärmen generierten Aktionen überprüft, bevor diese eine Maschine erreichen, und so eine überprüfbare, kontrollierte Ausführung sowie eine sicherere autonome Entscheidungsfindung in vernetzten Fertigungsumgebungen ermöglicht. Dieser Bereich umfasst die Anlagenplanung und -simulation, die Produktion, die Prozess- und Qualitätskontrolle, die Instandhaltung sowie die Nachhaltigkeit. Die "Unified Intelligence"-Plattform von LTTS:EIOne die "Engineering Intelligence"-Plattform, die über 100 EI-Lösungen und agentische KI-Schwärme in einem einzigen, geregelten Ökosystem vereint. Dieses System ermöglicht Unternehmen, KI-gesteuerte Arbeitsabläufe in den Bereichen Technik und Fertigung schnell zu entwickeln, bereitzustellen, zu koordinieren und zu skalieren und gewährleistet dabei Sicherheit, Governance und operative Kontrolle auf Unternehmensniveau.

"KI verändert die Art und Weise, wie Hersteller die Fabriken der Zukunft entwerfen, simulieren und betreiben", sagte Vishal Dhupar, Geschäftsführer für Südasien bei NVIDIA. "Das EI Lab, das NVIDIA-Technologien aus den Bereichen Hardware, Software und Weltmodelle mit dem fundierten technischen Know-how von LTTS vereint, bietet Herstellern eine praxisnahe Umgebung, um KI-gesteuerte, simulationsorientierte Ansätze für die industrielle Transformation zu erforschen und zu validieren."

"Das EI Lab for Manufacturing bringt Engineering Intelligence in eine konkrete Fertigungsumgebung und ermöglicht es Kunden, hautnah zu erleben, wie Ingenieurwesen, KI und physische Systeme zusammenwirken können, um reale Herausforderungen zu bewältigen. Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA erweitert diese Umgebung um fortschrittliche Simulationsfunktionen und beschleunigte Rechenkapazitäten, während unser Know-how in den Bereichen Engineering und Fertigung dabei hilft, diese Technologien in praktische Fertigungslösungen für unsere weltweiten Kunden umzusetzen", sagte Amit Chadha, CEO und Geschäftsführer von L&T Technology Services sowie Mitglied des NASSCOM-Exekutivrats

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein Weltmarktführer für Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Dienstleistungen in den Bereichen Konstruktion, Entwicklung, Prüfung und Wartung für Produkte und Prozesse an. Zielgerichtet. Agil. Innovativ. Auf diese Weise treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen sowie 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizintechnik, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Unser Hauptsitz befindet sich in Indien und wir beschäftigen zum 30. Juni 2026 über 23.840 Mitarbeiter in 21 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 103 Innovationslabors.

Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter https://www.ltts.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261011181979/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty

L&T Technology Services Limited

E-Mail: sayanti.chakraborty@ltts.com