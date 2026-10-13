Kursbewegungen, Übernahmen, neue Technologien und drohende Konkurrenz verändern derzeit die Perspektiven mehrerer börsennotierter Unternehmen. Während ein Industriewert mit einem deutlichen Kurssprung aufhorchen lässt, setzt ein nordamerikanischer Technologietitel auf kritische Materialien und Batterien. Gleichzeitig gerät ein DAX-Schwergewicht durch neue Wettbewerber im US-Mobilfunkmarkt unter Druck. Im folgenden Bericht wird aufgezeigt, welche Aspekte nun über die weitere Entwicklung der Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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