Bis zu 85% der Kosten hängen am Strom: Warum Sparc Hydrogen auf "Photonen statt Elektronen" setzt

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Grüner Wasserstoff gilt als einer der möglichen Bausteine für die Dekarbonisierung von Raffinerien, Chemie und Teilen der Schwerindustrie. Das wirtschaftliche Problem ist jedoch weiterhin groß: Ein Elektrolyseur benötigt nicht nur Wasser, sondern vor allem große Mengen möglichst günstigen erneuerbaren Stroms. Genau diese Abhängigkeit versucht Sparc Hydrogen, das Wasserstoff-Joint-Venture mit Beteiligung von Sparc Technologies (ISIN: AU0000115750), mit einem fundamental anderen Produktionsweg zu umgehen.
CEO Alana Barlow bringt die Technologie auf einen bemerkenswert einfachen Satz: "Wir nutzen Photonen, nicht Elektronen." Statt Sonnenlicht zunächst über Photovoltaik in Strom umzuwandeln und diesen anschließend einem Elektrolyseur zuzuführen, soll die Sonnenenergie möglichst direkt die Wasserspaltung antreiben. Sparc Hydrogen konzentriert das Licht dafür auf spezielle Materialien innerhalb eines eigens entwickelten Reaktors.
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