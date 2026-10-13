© Foto: Steven Senne - APDie Biogen-Aktie könnte dank neuer Studiendaten kräftig zulegen. JPMorgan sieht enormes Potenzial und hebt das Kursziel deutlich an.
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|Analyst bullish: Diese Pharma-Aktie könnte jetzt enorm von neuen Studiendaten profitieren
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|Biogen (BIIB) vs Amgen (AMGN) and Gilead (GILD): Which Big Pharma Stock is a Better Buy?
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