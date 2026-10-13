Bangkok - Die Weltwirtschaft wird laut Internationalem Währungsfonds (IWF) im laufenden Jahr etwas stärker zulegen als gedacht. Die IWF-Experten rechnen für 2026 mit einem Zuwachs von 3,1 Prozent (zuvor: 3,0 Prozent). Dass der weltweite Aufschwung nicht abgerissen ist, führt der IWF auf mehrere Faktoren zurück: So habe sich die globale Wirtschaft widerstandsfähiger gegen Energieschocks aufgestellt. Zudem hätten eine höhere Ölförderung ausserhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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