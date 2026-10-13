Fleisch, Fisch, Pizza: Hunderte Supermärkte in Frankreich müssen gekühlte Ware entsorgen, der Schaden geht in die Millionen. Unbekannte Angreifer hatten eine Lücke in einem Steuerungsgerät ausgenutzt. Ein Cyberangriff hat die Kühlanlagen in Hunderten französischen Supermärkten umfunktioniert, sodass grosse Mengen gekühlter und gefrorener Waren in der Nacht zum Montag aufgetaut wurden und nun vernichtet werden müssen. Nach ersten Berichten sind bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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