Zürich - Die Zinsen für Festhypotheken in der Schweiz sind im dritten Quartal trotz SNB-Nullzins deutlich gestiegen. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Das habe auch die Refinanzierungskosten der Banken nach oben getrieben, schreibt das Vergleichsportal Comparis. «Das höhere Zinsniveau im Ausland wirkt zunehmend auch auf den Schweizer Kapitalmarkt. Deshalb werden Festhypotheken teurer», lässt sich Comparis-Finanzexperte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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