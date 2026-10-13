Die Evotec-Aktie setzt ihren dramatischen Kursverfall ungebremst fort. Gestern brach der Biotechnologie-Titel um -11,13% auf 2,46 € ein und erreichte damit den tiefsten Stand seit 2010. Obwohl der RSI inzwischen einen überverkauften Zustand signalisiert, bestätigen Chartstruktur und MACD weiterhin den dominierenden Abwärtstrend. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Die Evotec-Aktie ist aus ihrer fallenden Keilformation nach unten ausgebrochen und hat damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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