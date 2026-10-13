Die SK-Hynix-Aktie bleibt unter erheblichem Verkaufsdruck. Derzeit steht der Kurs über -7,00% im Minus und fiel auf 1.480.000 KRW und hat sich damit gegenüber dem Rekordhoch von 2.986.000 KRW nahezu halbiert. Die Aktie testet nun eine wichtige Unterstützungszone, während RSI und MACD bislang noch keine belastbare Bodenbildung erkennen lassen. Chartanalyse zur SK-Hynix-Aktie Die SK-Hynix-Aktie ist aus ihrem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal nach unten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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