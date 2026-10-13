Die Nvidia-Aktie hat bei 243,37 US$ ein neues Allzeithoch erreicht, musste anschließend jedoch einen Teil ihrer Gewinne abgeben. Aktuell notiert der KI-Champion bei 226,32 US$. Während der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bleibt, sprechen die kurzfristigen Signale von RSI und MACD für eine Fortsetzung der laufenden Verschnaufpause. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Nach dem Rekordhoch bei 243,37 US$ ist die Nvidia-Aktie um rund -8% zurückgefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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