350 Mio. C$ vs. 3 Mio. C$: Die Wolfram-Bewertungslücke, die Allegiance auf den Radar bringt

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Zwei Wolframunternehmen. Zwei sehr unterschiedliche Marktbewertungen. Allied Critical Metals: rund 350 Mio. C$. Allegiance Resources: rund < 3 Mio. C$.

Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | WKN: A42NU1 | ISIN: CA0174101018

Dieser Artikel wird im Auftrag von Allegiance Resources Corp. veröffentlicht.

Die Bewertungslücke ist bereits sichtbar. Ob Allegiance beginnen kann, sie zu schließen, wird von der Umsetzung und den Ergebnissen moderner Exploration bei Thanksgiving abhängen.

Zwei Wolframunternehmen. Zwei sehr unterschiedliche Marktbewertungen.

Allied Critical Metals: rund 350 Mio. C$.

Allegiance Resources: rund < 3 Mio. C$.

Damit liegt die Marktkapitalisierung von Allied auf Basis dieser Bewertungsstichtage bei etwa dem 120-Fachen der Bewertung von Allegiance.

Allied hat sich mit Ressourcenentwicklung, Wirtschaftlichkeitsstudien, Finanzierung und einem umfangreichen Bohrprogramm in Portugal Aufmerksamkeit verschafft.

Allegiance befindet sich in einem früheren Stadium. Die geplante Übernahme von drei Wolframprojekten in British Columbia bringt jedoch historische Bohrabschnitte ins Spiel, die einen Vergleich lohnenswert machen.

Für Thanksgiving meldete Northair Mines:

3,01% WO3 über 3,54 Meter, einschließlich 4,74% WO3 über 2,03 Meter.

Ein weiteres Bohrloch ergab:

4,27% WO3 über 1,52 Meter.

Das Projekt liegt am Highway 23, rund 20 bis 25 Kilometer nördlich von Revelstoke. Seit 1981 sind dort keine Diamant- oder Schlagbohrungen dokumentiert.

Dabei handelt es sich um historische, nicht verifizierte Ergebnisse. Sie müssen mit modernen Methoden bestätigt werden.

Für ein Unternehmen mit einer Bewertung von rund 3 Mio. C$ liefert diese geplante Übernahme Anlegern jedoch einen konkreten Grund, genauer hinzusehen.

Die Entdeckung von Allied - und wofür Anleger bezahlen

In der Mitteilung vom 7. Juli veröffentlichte Allied die ersten Analyseergebnisse der Entdeckung Venise Breccia bei Borralha.

Der wichtigste Bohrabschnitt betrug 1,00% WO3 über 13 Meter, einschließlich 4,15% WO3 über drei Meter.

Dasselbe Bohrloch lieferte weitere Wolframintervalle, darunter 0,80% WO3 über sechs Meter mit 4,69% über einen Meter, sowie eine breiter ausgeprägte Molybdänmineralisierung.

Venise liegt rund 400 Meter nordwestlich von Santa Helena, der Lagerstätte, auf der die bestehende Ressource und die vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung von Allied basieren.

Entscheidend ist: Venise ist nicht Bestandteil der aktuellen Ressource und PEA.

Damit eröffnet sich für Allied eine potenzielle Wachstumsperspektive über das bereits wirtschaftlich bewertete Projekt hinaus. Die Bohrungen sollen klären, ob ein zweites mineralisiertes System nennenswerte zusätzliche Größe schaffen kann.

Zum Zeitpunkt der Mitteilung sprach Allied von einem voll finanzierten 20.000-Meter-Programm mit sechs aktiven Bohrgeräten; ein siebtes wurde erwartet.

Anleger können daher mehrere Faktoren bewerten: eine etablierte Lagerstätte, eine Wirtschaftlichkeitsstudie, laufende Entwicklungsarbeiten und eine neue Entdeckung, die aktiv untersucht wird.

Das ist ein erheblicher Vorsprung gegenüber Allegiance.

Die historischen Gehalte von Thanksgiving rücken in den Fokus

Stellen wir nun die ausgewählten Ergebnisse gegenüber.

Ausgewählte Bohrabschnitte Allied: Venise, Portugal Thanksgiving: British Columbia Wichtigster gemeldeter Abschnitt 1,00% WO3 über 13,0 m 3,01% WO3 über 3,54 m Höhergradiger Abschnitt 4,15% WO3 über 3,0 m 4,74% WO3 über 2,03 m Kurzer hochgradiger Abschnitt 4,69% WO3 über 1,0 m 10,46% WO3 über 0,51 m Weiterer Abschnitt 0,80% WO3 über 6,0 m 4,27% WO3 über 1,52 m Status der Ergebnisse Moderne Bohrungen, 2026 gemeldet Historische Bohrungen von 1981 Wahre Mächtigkeiten Unbekannt Unbekannt



Die ausgewählten historischen Gehalte von Thanksgiving sind auffällig. Die Abschnitte von Allied sind breiter, und die modernen Bohrungen bieten eine belastbarere Interpretationsgrundlage.

Beide Aspekte gehören in den Vergleich.

Die 4,74% WO3 über 2,03 Meter bei Thanksgiving weisen rechnerisch einen höheren Gehalt auf als die 4,15% über drei Meter von Allied, sind jedoch kürzer. Die 3,01% über 3,54 Meter bei Thanksgiving bilden zudem ein breiteres Intervall um die kurze Probe mit dem höchsten Gehalt.

Das reicht aus, um eine ernsthafte Untersuchung zu rechtfertigen. Für den Nachweis einer Lagerstätte reicht es nicht.

Allegiance muss klären, ob sich diese Ergebnisse bestätigen lassen - und ob sich eine bedeutende Mineralisierung über die ausgewählten historischen Abschnitte hinaus erstreckt.

Eine enorme Marktkapitalisierungslücke. Eine klare Explorationsfrage.

Die Differenz bei der Marktkapitalisierung von rund 344 Mio. C$ ist erheblich.

Das bedeutet nicht, dass die Projekte denselben Wert haben oder Allegiance sofort mit der Bewertung von Allied gehandelt werden sollte. Die etablierte Ressource, die Wirtschaftlichkeitsbewertung und die finanzierten Arbeiten von Allied erklären einen Teil des Unterschieds.

Der Vergleich zeigt jedoch, was Investments in frühen Phasen interessant macht.

Ein Unternehmen muss nicht über Nacht zu einem zweiten Allied werden, damit erfolgreiche Exploration seine Bewertung beeinflusst. Es muss Belege liefern, die das Verständnis der Anleger von seinen Vermögenswerten verändern.

Für Allegiance bietet Thanksgiving einen Weg, solche Belege zu erbringen.

Historische Bohrdaten müssen rekonstruiert, bekannte Vorkommen erneut untersucht und die geologische Struktur verstanden werden. Hinzu kommt ein geplantes modernes Vermessungsprogramm, das neue Bohrziele definieren soll.

Bei einer Bewertung von 6 Mio. C$ betrachten Anleger das Unternehmen, bevor diese Schritte abgeschlossen sind.

Daraus ergeben sich Chancen - neben erheblichen Explorations- und Finanzierungsrisiken.

Die Bohrungen endeten 1981

Thanksgiving wurde entdeckt, nachdem Prospektoren im Oktober 1980 in einem frischen Straßenanschnitt am Highway 23 Scheelit gefunden hatten.

Kerr Addison nahm Proben an den Fundstellen. Northair führte im darauffolgenden Jahr Bohrungen durch.

Das historische Programm lieferte starke ausgewählte Bohrabschnitte, aber auch schwächere Ergebnisse. Northair meldete Wolframintervalle in sieben seiner 26 Diamantbohrlöcher. Die meisten anderen Bohrlöcher ergaben niedrige Gehalte oder Spurenwerte.

Diese Verteilung bedarf einer Erklärung.

Northair empfahl, die vorhandenen Daten vor weiteren Bohrungen eingehender auszuwerten, und zog sich Anfang 1982 zurück. Der damalige Eigentümer der Liegenschaft führte den Rückzug auf die vorherrschenden Rahmenbedingungen und Verpflichtungen in der Goldbergbauindustrie zurück.

Seitdem sind keine Diamant- oder Schlagbohrungen dokumentiert.

Die Aufzeichnungen stammen aus der Zeit vor GPS und wurden nie zu einem georeferenzierten dreidimensionalen geologischen Modell zusammengeführt.

Allegiance beabsichtigt, diese Datengrundlage neu aufzubauen und mit hochauflösendem LiDAR, Drohnenmagnetik und Strukturmodellierung zu kombinieren.

Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion und der Finanzierung besteht das Ziel darin, Intrusivkontakte, wiederholt auftretende günstige Gesteinseinheiten und aussichtsreiche Skarn-Ziele zu kartieren - einschließlich Gebieten, in denen glaziale Ablagerungen den Aufschluss des Grundgebirges begrenzen.

Diese Arbeiten sind erforderlich, bevor eine weitere Bohrkampagne belastbar geplant werden kann.

Der Vorteil von Allied liegt in den bereits abgeschlossenen Arbeiten

Das Juli-Update von Allied verdeutlicht den Unterschied beim Reifegrad der Projekte.

Bei Santa Helena führte das Unternehmen Bohrungen durch, um seine Ressource zu erweitern und aufzuwerten, die geologische Datenlage zu verbessern und Entwicklungsstudien zu unterstützen.

Bei Venise untersuchte es die Geometrie, Kontinuität und Ausdehnung eines neu bestätigten mineralisierten Systems.

Das Unternehmen berichtete zudem über eine Galliumanreicherung und weitere mineralogische Untersuchungen, stellte jedoch klar, dass Gallium in der aktuellen PEA keinen wirtschaftlichen Beitrag leistet.

Darin zeigt sich die Tiefe der technischen Arbeiten, die hinter einem weiter fortgeschrittenen Wolframunternehmen stehen.

Allegiance hat dieses Stadium noch nicht erreicht.

Die geplante Übernahme verschafft dem Unternehmen Ausgangsprojekte, die verifiziert und bewertet werden müssen. Entscheidend ist, ob Allegiance diese Meilensteine erfolgreich zu durchlaufen beginnt.

Allied liefert einen Maßstab für Fortschritte. Thanksgiving gibt Allegiance eine konkrete Arbeitsgrundlage.

Drei Projekte verbreitern das Chancenprofil

Die Übernahme geht über Thanksgiving hinaus.

Five T's umfasst rund 711 Hektar und fünf registrierte Wolframvorkommen, die sich entlang eines etwa 10 Kilometer langen Trends verteilen.

Historische Kartierungen beschrieben die Ice-Zone mit einer Länge von rund 420 Metern und einer Breite von 3 bis 20 Metern. Bei EX 11 wurde ein Skarnband über etwa 762 Meter verfolgt.

Diese Abmessungen beschreiben kartierte geologische Strukturen und keine durchgehende Wolframmineralisierung.

Das Programm von 1985 meldete Wolframanomalien in allen 18 Boden- und Bachsedimentproben im Bereich von 95 bis 1.600 ppm W. Spätere staatliche Erkundungsarbeiten ergaben niedrigere Werte und lieferten damit zusätzliche Daten, die Allegiance abgleichen muss.

Rio Grande stellt eine andere Explorationsaufgabe dar.

Vier historische Lesesteinproben, die für Denison Mines entnommen wurden, ergaben 0,54% bis 9,14% WO3-Äquivalent. Die Quelle ist weiterhin nicht bestätigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, das interpretierte Quellgebiet mit modernen Kartierungs- und Probenahmeverfahren erneut zu untersuchen. Der Nachweis einer anstehenden Mineralisierung wäre der erste wesentliche Schritt, um diese losen Proben einordnen zu können.

Nach Abschluss der Transaktion würden diese Liegenschaften Golden Scheelite in Nevada ergänzen. Dadurch entstünde ein Wolframportfolio mit vier Projekten in Kanada und den USA und einer Gesamtfläche von rund 2.046 Hektar.

Was rechtfertigt eine andere Bewertung?

Mit einer Bewertung von rund 350 Mio. C$ zeigt Allied, welche Aufmerksamkeit ein sich weiterentwickelndes Wolframunternehmen auf sich ziehen kann.

Mit einer Bewertung von rund 3 Mio. C$ bleibt Allegiance ein Unternehmen in einer frühen Phase mit einer neu angekündigten Übernahme.

Die ausgewählten historischen Bohrabschnitte von Thanksgiving rücken die Gehalte in den Fokus. Die Lage am Highway sorgt für praktisches Interesse. Das Fehlen dokumentierter Bohrungen seit 1981 eröffnet die Chance, das geologische Modell neu zu bewerten.

Die nächsten Schritte werden bestimmen, welches Gewicht Anleger dieser Chance beimessen können.

Die Übernahme abschließen. Die Aufzeichnungen rekonstruieren. Die Mineralisierung verifizieren. Die Vermessungen durchführen. Ziele definieren, die Bohrungen rechtfertigen.

Jeder erfolgreich absolvierte Schritt könnte dem Markt eine bessere Grundlage für die Bewertung von Allegiance liefern.

Die historischen Ergebnisse von Thanksgiving sind weiterhin nicht verifiziert; bei den Intervallen handelt es sich um Kernlängen, die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Die ausgewählten Ergebnisse bilden nicht sämtliche Bohrungen ab. Für die Liegenschaften von Allegiance bestehen derzeit keine Mineralressourcen oder -reserven. Die Übernahme steht weiterhin unter Vorbehalt. Die Bewertungen vergleichbarer Unternehmen bestimmen nicht den fairen Wert von Allegiance. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Quellen

Mitteilung von Allegiance Resources zur geplanten Übernahme einschließlich der zitierten historischen Assessment-Berichte und Einschränkungen. Mitteilung von Allied Critical Metals vom 7. Juli 2026 zu den Bohrergebnissen der Venise Breccia. Für diesen Vergleich bereitgestellte ungefähre Marktkapitalisierungswerte.

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