Bochum - Bei einem Wohnhausbrand in Bochum sind am frühen Dienstagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.
Zeugen hatten den Brand gegen 4:15 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei leiteten umgehend Rettungs- und Löschmaßnahmen ein und waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Für drei Personen kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Zwei Personen konnten über eine Drehleiter, zwei weitere über tragbare Leitern sowie eine Person mithilfe eines Sprungpolsters aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, rettungsdienstlich versorgt und in Bochumer Krankenhäuser gebracht.
Zur Klärung der Umstände hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft eine Ermittlungskommission eingerichtet. Zu den Hintergründen und der Brandursache konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.
Zeugen hatten den Brand gegen 4:15 Uhr gemeldet. Feuerwehr und Polizei leiteten umgehend Rettungs- und Löschmaßnahmen ein und waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Für drei Personen kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Zwei Personen konnten über eine Drehleiter, zwei weitere über tragbare Leitern sowie eine Person mithilfe eines Sprungpolsters aus dem Gebäude gerettet werden. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, rettungsdienstlich versorgt und in Bochumer Krankenhäuser gebracht.
Zur Klärung der Umstände hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft eine Ermittlungskommission eingerichtet. Zu den Hintergründen und der Brandursache konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur