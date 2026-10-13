Der Wettlauf um die Modernisierung der europäischen Lieferketten im Lebensmittelhandel ist in eine neue Phase eingetreten: Die finnische Einzelhandels-Unternehmensgruppe Kesko hat sich für ActiveWarehouse vom führenden Anbieter für Supply-Chain-und Omnichannel-Commerce-Lösungen Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) entschieden.

Der nordische Einzelhandelsriese ersetzt sein bisheriges Warehousemanagement-System für den Lebensmitteleinzelhandel durch die branchenführende, cloudnative Warehousemanagement-Lösung, einschließlich agentenbasierter KI-Funktionen mit ActiveAgents und der Agent Foundry.

Für Finnlands zweitgrößte Lebensmittelmarke und eine der größten in Nordeuropa spiegelt diese Investition die wachsende strategische Bedeutung operativer Agilität wider. Der digitale und der stationäre Einzelhandel sind zunehmend miteinander verflochten und in der Einzelhandelslogistik vollzieht sich insgesamt ein umfassender Wandel.

Aufgrund der Größe des Lebensmittelgeschäfts von Kesko ist das Projekt bemerkenswert im finnischen und europäischen Einzelhandel. Im Jahr 2025 belief sich der Nettoumsatz des Geschäftsbereichs auf 6,5 Milliarden Euro, und das vergleichbare Betriebsergebnis betrug 418 Millionen Euro. Zusammen bilden die K-food-Märkte und Kespro ein umfangreiches Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft.

"Unser Ziel ist es, eine Lager- und Technologieinfrastruktur zu schaffen, die sich weiterentwickelt, ohne dass es zu den Störungen kommt, die üblicherweise mit Upgrades von Unternehmenssoftware verbunden sind. Gleichzeitig wollen wir die transformative Kraft agentenbasierter KI nutzen, um betriebliche Effizienzsteigerungen zu erzielen und bisher ungeahnte Möglichkeiten zu erschließen", erklärt Pekka Tala, Director Strategic Programs, Grocery Trade Logistics bei Kesko.

Die Bedeutung der Entscheidung von Kesko geht jedoch über den Bereich der Infrastruktur hinaus, da Einzelhändler mit zunehmend fragmentierten Verbraucheranforderungen und steigenden Erwartungen an eine schnelle und zuverlässige Auftragsabwicklung konfrontiert sind. "Wenn man das Versprechen einer pünktlichen und vollständigen Lieferung bricht, wird sich ein Kunde einfach eine Alternative suchen das erhöht den Druck erheblich", fügt Pekka Tala hinzu.

"Zunächst decken wir fünf Distributionszentren ab, gefolgt von einem Greenfield-Standort (in 2029-30) sowie einer Reihe von Terminal-Hubs. Für uns ist entscheidend, dass wir betriebliche Signale in Echtzeit interpretieren und darauf reagieren können", sagt Pekka Tala.

Kesko plant den Einsatz von Manhattans Wave Coordinator-, Labour- und Warehouse Associate-Agenten und prüft weitere speziell entwickelte Agenten, um zusätzliche Eingangsabläufe mit Agent Foundry zu unterstützen.

Sebastien Lefebure, Senior Vice President Region EMEA bei Manhattan, sagt: "Einzelhändler betrachten Lagerprojekte zunehmend als Chance zur Wettbewerbsdifferenzierung. Dieses Projekt ist mehr als nur der einfache Austausch eines veralteten Lagerverwaltungssystems; es ist eine Gelegenheit, Wettbewerbsvorteile zu erzielen."

"Die kontinuierlichen Innovationen der Cloud-nativen Plattform von Manhattan in Verbindung mit der Leistungsfähigkeit der in die Ausführungsebene der Lieferketten integrierten KI werden zunehmend zum Maßstab, an dem Lieferkettenplattformen der nächsten Generation gemessen werden. Kesko ist bei der Anwendung dieser Technologie im nordischen Lebensmitteleinzelhandel führend", ergänzt Sebastien Lefebure.

Über Manhattan Associates:

Manhattan Associates ist ein weltweit führender Anbieter von Supply-Chain-Commerce-Lösungen mit nativen KI-Fähigkeiten. Wir entwickeln, erstellen und liefern erstklassige, KI-gestützte, cloudbasierte Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen steigern. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply-Chains auf einzigartige Weise zu vereinen.

Unser Engagement für Innovation, unsere Cloud-native Plattform und unsere API-first-Architektur schaffen einfachere Erfahrungen und schnellere Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden. Wir versetzen sie in die Lage, mit technischem Know-how und operativer Sicherheit auf neue Trends und globale Umbrüche zu reagieren und Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.manh.com/de-de.

Über Kesko

Die Kesko Corporation ist ein finnischer Vorreiter im Handelssektor, der in drei Kerngeschäftsbereichen tätig ist: Lebensmittelhandel, Bau- und technischer Handel sowie Automobilhandel. In diesen Bereichen verfügt Kesko über starke Marktpositionen und Fachkompetenz, die ein langfristiges, profitables Wachstum vorantreibt.

Zusammen mit unabhängigen K-Einzelhändlern bildet Kesko die K Group, die als größter Handelskonzern in Finnland und als einer der größten in Nordeuropa gilt. Die K Group betreibt rund 1.700 Filialen in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, Estland, Lettland und Litauen. Durch die Integration umfangreicher Filialnetze mit nahtlosem Online-Vertrieb und digitalen Dienstleistungen bietet Kesko ein Multichannel-Kundenerlebnis. Der jährliche Einzelhandelsumsatz der K Group beläuft sich auf insgesamt rund 15 bis 16 Milliarden Euro, und die Gruppe beschäftigt zwischen 39.000 und 45.000 Mitarbeiter.

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