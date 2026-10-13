St. Christina (ots) -Am 4. Dezember startet in Gröden die Wintersaison, und damit die Zeit für perfekte Skitage, Südtiroler Genuss und die romantischste Zeit des Jahres.Früh aufstehen lohnt sich. Sehr sogar. Denn wenn am 4. Dezember in Gröden die ersten Lifte laufen, warten oben bereits die Dolomiten, bestens präparierte Pisten und dieses besondere Gefühl, wenn die Ski zum ersten Mal in der Saison über den Schnee gleiten.Das Skigebiet Gröden - Seiser Alm gehört zu Dolomiti Superski mit insgesamt 500 Pistenkilometern und bietet mit der direkten Anbindung an die Sellaronda vom ersten Betriebstag an jede Menge Möglichkeiten für einen langen Skitag. Wer nicht gleich die große Runde drehen möchte, findet ebenso abwechslungsreiche Abfahrten, darunter legendäre Pisten wie die Saslong oder die über zehn Kilometer lange La Longia. Und zwischendurch lohnt sich ein Einkehrschwung, denn Skifahren macht hungrig.Auf der Hütte darf es dann ruhig etwas mehr seinSüdtiroler Spezialitäten, ladinische Köstlichkeiten, vielleicht etwas Feines aus der mediterranen Küche. Dazu ein Aperol Spritz in der Sonne, ein Glas Südtiroler Wein oder einfach der Blick auf die Dolomiten. In Gröden gehört Genuss genauso zum Skitag wie die nächste Abfahrt.Ski aus - Weihnachtsstimmung anNach einem Tag auf der Piste beginnt in Gröden ein weiteres Kapitel des Winterurlaubs. Die Weihnachtsmärkte in St. Ulrich und Wolkenstein laden zum stimmungsvollen Aprés-Ski in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Lichter, regionale Spezialitäten und traditionelle Handwerkskunst schaffen einen reizvollen Kontrast zum sportlichen Tag in den Bergen.Vom 28. November 2026 bis 6. Januar 2027 verwandelt sich das Tal in das "Weihnachtstal der Dolomiten". St. Ulrich und Wolkenstein schaffen dabei zwei unterschiedliche Adventserlebnisse: In St. Ulrich treffen regionale Produkte, Gastronomie und Handwerk auf eine elegante Weihnachtsatmosphäre. In Wolkenstein bringt "Mountain Christmas" mit Musik, Lebkuchen, Glühwein und beleuchteten Gondeln den Bergsport mitten ins Dorf.Die Weihnachtszeit ist in Gröden eng mit einer jahrhundertealten Tradition - der Holzschnitzkunst - verbunden. Das Tal ist weit über Südtirol hinaus für seine Holzschnitzer und Krippenbauer bekannt. Kunstvoll geschnitzte Figuren, handgefertigte Krippen und liebevolle Details machen diese Handwerkskunst gerade im Advent besonders sichtbar. Ein außergewöhnlicher Blickfang ist die größte handgeschnitzte Krippe der Welt in St. Christina.Wer nach einem Wintertag geruhsame Stunden sucht, findet diese in den Unterkünften des Tales. Sauna, Pools, Massagen oder ein gemütlicher Platz am Kamin sorgen für Entspannung und lassen den Tag in den Dolomiten angenehm ausklingen.Skifahren, Wintergenuss und Weihnachtszauber: Val Gardena verbindet den Start in den Winter mit allem, was die Vorweihnachtszeit so besonders macht. Mehr dazu unter: https://www.valgardena.it/de/winterurlaub-dolomiten/-----------------------------Winterstart mit "Val Gardena Superpremiére" vom 03.12. bis 19.12.2026:- 4 Nächte, 4 Tage Skipass + 4 Tage Ski- und Ausrüstungsverleih zum Preis von 3! (Ab 6 bezahlten Tagen bekommen Sie sogar 2 Tage dazu geschenkt)- In den Skischulen erhalten Sie 3 aufeinanderfolgende Privatstunden zum Preis von 2.- Erster gültiger Skipasstag: 04.12.2026- Letzter gültiger Skipasstag: 19.12.2026- Letzter Tag für den Skipassankauf: 16.12.2026- Das Superangebot gilt in allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben im angegebenen Zeitraum.-----------------------------Pressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177408/6369879