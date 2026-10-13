Die Nervosität rund um Künstliche Intelligenz hat am Dienstagmorgen die Börsen in Asien erfasst. Südkoreas Leitindex brach zeitweise um 7 Prozent ein, Samsung und SK Hynix verloren jeweils mehr als 8 Prozent. Auslöser war unter anderem eine Warnung des Broadcom-Chefs, der die Stimmung im KI-Sektor mit einem Kasino verglich. Für Anleger stellt sich damit eine Frage, um die es heute im Kursgespräch geht: Werden KI-Aktien zum Stolperstein der Märkte, und wer könnte auf der Gewinnerseite stehen? Gerade bei den kleineren Titeln ging es am Montag hoch her. IonQ rutschte um gut 9 Prozent ab, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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