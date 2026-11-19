Der deutsche Bankenmarkt ist im Umbruch. Unicredit ist mit der Übernahme der Commerzbank auf der Zielgeraden, die Targobank hat die OLB gekauft und jetzt bahnt sich mit der Crédit Agricole die nächste Übernahme an. Sie zahlt 660 Millionen Euro für die IKB. Die Mittelstandsbank hat eine bewegte Geschichte hinter sich, musste 2007 vom Bund aufgefangen werden und gehörte danach rund 19 Jahre zum Portfolio von Lone Star. Die Entwicklungen bei der IKB hat FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz über die Jahre begleitet. "Lone Star hat die Bank damals stabilisiert", erinnert er sich an den Einstieg des US-Investors. Dieser jahrelang versucht, einen Käufer für die Bank zu finden. Nun ist es geglückt. "Die IKB ist für Crédit Agricole das fehlende Puzzleteil", ist er überzeugt - und erläutert, warum die Integration der Mittelstandsbank für die Franzosen trotzdem nicht trivial werden dürfte. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Wie es 2007 dazu kam, dass die IKB über Nacht aufgefangen werden musste. • Warum Investor Lone Star trotz mehrerer Anläufe lange auf den Ausstieg warten musste. • Was eine Mittelstandsbank wie die IKB für Crédit Agricole interessant macht. • Was über die geplante Integration der IKB bisher bekannt ist. • Und ob der deutschen Bankenlandschaft der Ausverkauf droht. Die Gesprächsteilnehmer Host: Thomas Holzamer (FINANCE Magazin) Gast: Markus Dentz (Chefredakteur, FINANCE Magazin) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/