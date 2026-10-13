Ein einziger Satz eines Konzernchefs hat gereicht. Broadcom-Chef Hock Tan hat die Stimmung an den KI-Märkten mit einem Kasino verglichen und gewarnt, dass die Finanzierung des KI-Ausbaus zum größeren Problem werden könnte als der Chipmangel. Seitdem stehen Halbleiterwerte weltweit unter Druck, in Südkorea brach der Leitindex heute Morgen zeitweise um 7 Prozent ein. Dabei sind die Zahlen der Branche glänzend. Samsung stellt einen Rekordgewinn in Aussicht, TSMC meldet einen Rekordumsatz. Die Aktien fallen trotzdem. Gleichzeitig ist das Gewicht der KI-Werte an der Wall Street so groß wie nie, knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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