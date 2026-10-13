Datum der Anmeldung:
08.10.2026
Aktenzeichen:
B9-101/26
Unternehmen:
Scandic Hotels Group AB, Stockholm (SWE); Erwerb von Alleinkontrolle an aktuell unter Marken der Dalata Hotel Gruppe betriebenen Hotelbetrieben in Berlin, Düsseldorf (beide Marke 'Clayton') und außerhalb Deutschlands
Produktmärkte:
Hotelbetrieb, Hotels
08.10.2026
Aktenzeichen:
B9-101/26
Unternehmen:
Scandic Hotels Group AB, Stockholm (SWE); Erwerb von Alleinkontrolle an aktuell unter Marken der Dalata Hotel Gruppe betriebenen Hotelbetrieben in Berlin, Düsseldorf (beide Marke 'Clayton') und außerhalb Deutschlands
Produktmärkte:
Hotelbetrieb, Hotels
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