München (ots) -- Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus Trier-West- Zwischen Neuanfängen, Geldsorgen und großen Herzenswünschen- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" ab 3. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+"Hartz und herzlich" kehrt nach Trier-West zurück. In den neuen Folgen begleitet die Sozialreportage bekannte Protagonisten wie Sascha und Mike, Roger und Uschi sowie Ralf und Hanne. Auch Valeska, Jan und weitere Bewohner geben erneut Einblicke in ihren Alltag. Zwischen beruflichen Plänen, finanziellen Herausforderungen und persönlichen Wendepunkten müssen sie immer wieder neue Wege finden, um ihren Alltag zu meistern. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" - ab 3. November 2026, immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Für Sascha und Mike stehen Veränderungen an. Sascha möchte beruflich neu durchstarten und beschäftigt sich mit einer möglichen Zukunft bei der Bundeswehr. Gleichzeitig schmieden die beiden privat gemeinsame Pläne - sie möchten ihre Liebe mit einem Ja-Wort vor dem Altar besiegeln. Busfahrer Roger hat den Bürgergeldbezug bereits hinter sich gelassen, wird nach einem Arbeitsunfall aber erneut mit finanziellen Sorgen konfrontiert - das Krankengeld bedeutet für ihn einen Einkommensverlust.Valeska sollte eigentlich auf Wolke sieben schweben, denn mit Partner Serkan hat sie ihr Liebesglück gefunden. Doch die Hochzeit der beiden bringt Konsequenzen für die kleine Familie mit sich: Valeska verliert ihren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dann folgt zusätzlich eine Gasnachzahlung in Höhe von mehreren tausend Euro. Kann das Paar dafür aufkommen? Ralf beschäftigt dagegen vor allem ein lang gehegter Herzenswunsch: Der 59-Jährige ist seit seiner Kindheit Fan des Fußballvereins FC Bayern München - Sohn Steven möchte ihm deshalb eine besondere Freude machen und einen Stadionbesuch ermöglichen.Deutlich ernster ist die Lage für den alleinerziehenden Jan, der gemeinsam mit seiner kleinen Tochter aufgrund einer bevorstehenden Wohnungsräumung um sein Zuhause bangt. Auch Justin steht nach dem Ende seiner Zeit bei der Bundeswehr vor einem Neuanfang und muss klären, wie es beruflich und finanziell für ihn weitergeht. Eine neue Beziehung hat er hingegen mit Freundin Julia gefunden.Direkt im Anschluss an die neuen Folgen zeigt RTLZWEI weitere Episoden von "Hartz und herzlich" in Wiederholung. Ein besonderes Highlight folgt am 24. November 2026: Dann dürfen sich die Zuschauer auf eine Spezialfolge des Formats freuen. Gemeinsam mit Experten wird auf Lösungsansätze zur Bekämpfung von Armut und Veränderungen des Sozialsystems geschaut.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Trier-West" ab 3. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6369909