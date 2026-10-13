Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag bei leicht nachgebenden Ölpreisen mit deutlich festeren Kursen in den regulären Handel gestartet. Der Handel steht unter dem Eindruck des zuvor in den USA und in Asien unter Druck stehenden Technologiesektors. Entsprechend sind hierzulande die defensiven Schwergewichte gesucht, welche dem Markt die Richtung vorgeben. Der Tageskalender gab ausser vereinzelten ersten Firmendaten zum dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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