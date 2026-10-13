Die Eco Stor GmbH bereitet den Batteriespeicher Schuby auf den regulären Betrieb vor. Nach Unternehmensangaben soll eine begrenzte Einspeisung zusätzliche Netzbelastungen vermeiden. Ein fünfjähriger Vertrag mit der Alpiq Holding AG sorgt demnach für planbare Einnahmen. Der Batteriespeicher Schuby in Schleswig-Holstein verfügt über 103,5 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Speicherkapazität. Die Anlage ist baulich fertiggestellt und unmittelbar an das deutsche Übertragungsnetz angeschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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