Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



13.10.2026 / 10:07 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 13.10.2026 Target price: €11 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:

Cantourage gab bekannt, dass sein langjähriger kanadischer Partner Green Karat die EU-GMP-Zertifizierung erhalten hat. Dadurch können mehr Produktionssschritte bereits im Vorfeld durchgeführt werden, bevor das Produkt in das europäische Vertriebsnetz von Cantourage gelangt. Die kurzfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen dürften insgesamt neutral ausfallen. Ein Teil der Marge wird auf den Anbauer verlagert, was jedoch durch eine moderate Entlastung des Betriebskapitals und frei werdende Verarbeitungskapazitäten ausgeglichen werden dürfte. Unserer Ansicht nach liegt der wichtigere Vorteil jedoch auf strategischer Ebene. Durch die Unterstützung von Green Karat bei der Zertifizierung hat Cantourage die Beziehung durch eine exklusive Vereinbarung über Produkte vertieft, die für sein wachsendes Geschäft in Großbritannien von Bedeutung sind. Das Endprodukt kann nun verpackungsfertig und gemäß den erforderlichen medizinischen Standards zertifiziert ankommen. Dies vereinfacht die Lieferkette und verbessert die Flexibilität. Wir schätzen, dass derzeit weitere drei bis vier Lieferanten ähnliche Zertifizierungsprozesse durchlaufen, was Cantourage zunehmend dabei helfen könnte, eine hochwertige Versorgung sicherzustellen und seine Rolle als Tor zu den europäischen Märkten zu stärken. Wir lassen unsere Prognosen und das Kursziel von €11 unverändert und behalten unsere Kaufempfehlung bei (124% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:

Cantourage announced that long-standing Canadian partner Green Karat has secured EU-GMP certification. This allows more processing to be completed upstream before product enters Cantourage's European distribution network. The near-term economic trade-off looks broadly neutral. Some margin will shift to the cultivator, but this should be offset by modest working capital relief and freed processing capacity. In our view, the more important benefit is strategic. By supporting Green Karat through certification, Cantourage has deepened the relationship into an exclusive arrangement around products that are important for its growing UK business. Finished product can now arrive package-ready and certified to required medical standards. This simplifies the supply chain and improves flexibility. We estimate that there are another 3 to 4 suppliers currently working through similar certification processes, which could increasingly help Cantourage secure premium supply and reinforce its role as a gateway into European markets. We leave our forecasts and €11 PT unchanged and remain Buy-rated (124% upside).



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