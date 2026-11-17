Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



17.11.2026 / 15:34 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE Company Name: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 17.11.2026 Target price: €10,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,50.



Zusammenfassung:

Boots, eine britische Apothekenkette, hat ihren Einstieg in den britischen Markt für medizinisches Cannabis über einen landesweiten Online-Rezeptdienst angekündigt. Unserer Ansicht nach ist dies eine wichtige Entwicklung, da der Name 'Boots' die Akzeptanz von MedCan in Großbritannien erheblich steigern könnte. Einige bestehende Patienten werden möglicherweise unweigerlich auf diese Plattform umsteigen, doch das Stigma bleibt eines der größten Hindernisse für die Akzeptanz von medizinischem Cannabis in Großbritannien. Nur wenige Namen genießen bei britischen Verbrauchern, insbesondere bei älteren Patienten, mehr Glaubwürdigkeit im Gesundheitsbereich als Boots. Der Markteintritt des Unternehmens dürfte dazu beitragen, Cannabis als Behandlungsoption zu normalisieren, mehr Patienten für den Markt zu gewinnen und möglicherweise künftigen regulatorischen Veränderungen neuen Schwung zu verleihen. Dies dürfte letztendlich für etablierte Akteure von größerer Bedeutung sein als etwaige kurzfristige Patientenabwanderungen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage mit einem Kursziel von €10,50 (Aufwärtspotenzial von 126 %) bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 10.50 price target.

Abstract:

Boots, a British high-street pharmacy chain, has announced its entry into the UK medical cannabis market through a nationwide online prescribing service. In our view, this is an important development because the Boots name could materially broaden acceptance of MedCan in the UK. Some existing patients may inevitably migrate towards the platform, but stigma remains one of the main brakes on MedCan adoption in Britain. Few names carry more healthcare credibility with UK consumers, particularly older patients, than Boots. Its market entry should help normalise cannabis as a treatment option, draw more patients into the market and potentially add momentum to future regulatory change. That should ultimately count more for established players than any near-term patient churn. We remain Buy-rated on Cantourage with a €10.5 PT (126% upside).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







You can download the research here: HIGH_GR-2026-11-17_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News